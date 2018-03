Policistu (†33) našli oběšeného: Zavraždil ho kamarád, uzavřeli případ vyšetřovatelé

Policista Martin M. byl nalezen v únoru 2015 oběšený na mostku v Olomouci-Černovíře. Vše nasvědčovalo tomu, že spáchal sebevraždu, dlouhé vyšetřování ale odhalilo, že byl ve skutečnosti rafinovaně zavražděn.

Brutální vražda policisty: Visel na mostku, na žlutém provazu, prozradil svědek, který tělo našel

Do oprátky ho dohnal jeho kamarád s násilnickou minulostí, se kterým měli předtím údajně šikanovat narkomany a squattery. Když začala případ řešit Generální inspekce bezpečnostních sborů, recidivista policistovi namluvil, že když se demonstrativně pokusí o sebevraždu, skončí na čas v psychiatrické léčebně a vše bude vyřešeno. Martin mu uvěřil a poté ho přizval, aby mu asistoval. Konkrétně spoléhal, že ho kamarád po nějaké době odřízne a poskytne mu první pomoc. Jenže to recidivista nikdy neměl v úmyslu a policistu nechal umřít.

Policisté nyní ukončili vyšetřování a kriminálníka, který je v současnosti ve výkonu trestu za jiný zločin, navrhli obžalovat z vraždy. „Detektivové olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování vraždy policisty Krajského ředitelství Olomouckého kraje. Dnešního dne spisový materiál s návrhem na podání obžaloby předali státnímu zástupci,“ řekl Prostějovskému deníku mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

Ze sebevraždy policisty (†33) z Olomouce je vražda! Chtěl fingovat oběšení, komplic ho schválně neodřízl

Dalšího podezřelého policisté navrhli obžalovat z neposkytnutí pomoci. Patrně jde o druhého policistu, který osudný den čekal v autě a nejspíš ani pořádně nevěděl, co jeho kumpáni plánují. Když se recidivista vrátil sám, policista se ho zeptal, kde Martin je. Podezřelý mu odvětil, ať se na něj vykašle, že se oběsil. Strážce zákona sice z auta vyběhl, ani on ale kolegovi nepomohl a z místa spolu s recidivistou ujel, aniž by cokoli nahlásil.