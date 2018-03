Zastřelil jsem Kuciaka, přihlásil se na policii muž! Za milion eur od Fica mu to stálo

Bývalý premiér Robert Fico 26. února uvolnil odměnu milion euro za relevantní informace k vraždě slovenského páru. Vidina zisku je však zřejmě lákavější, než život na svobodě. Policii se od té doby přihlásily desítky lidí s falešnými informacemi. Našel se dokonce i muž z Prievidze, který tvrdil, že je vrah. A důvod? Údajně chtěl jen zabezpečit rodinu. Za pobyt v chládku mu to stálo.

Italský investigativní novinář Papaleo: Kuciaka se snoubenkou zabili hloupí Češi nebo Slováci

Opilé přiznání

Jak informuje web Pluska.sk, 3. března muž vytočil linku 158 s přiznáním. Policii se to příliš nezdálo. Intonace údajného vraha totiž zněla poněkud opile. A zdání nezklamalo. Když k domu přijela zásahové jednotka, nestačila se divit. Opilý Slovák si začal klást podmínky. Přiznat se chtěl až momentě, kdy mu na účet pošlou slibovanou odměnu.

Policie si přísně tají informace, které by mohl znát pouze vrah, bohužel zabývat se podobnými anonymy musí. Národní kriminální agentura prostřednictví policejního prezídia se drží pokyny dovozujícího prokurátora, který některé přesné informace k vraždě zveřejnil teprve před pár dny.

Prokurátor promluvil o vrahovi u domu Kuciaka. A řekl, co tu nehraje

„Mohli bychom se bavit například o křivé výpovědi, ale to jen v případě, že by šlo o svědka. Nemyslím si, že by nešťastník, který se kvůli milionu dobrovolně přizná v dvojnásobné vraždě, měl mít nějaké problémy se zákonem,“ sdělil advokát Viliam Karas.

Strohé informace

Prokurátor uvedl, že ke smrti Kuciaka a Kušnírové došlo ve středu 21. února, jakkoli původně bylo uváděné datum 23. února, které zmiňoval i patolog. Jen matka Martiny od začátku uváděla 21. únor.

Matka zavražděné Kuciakovy snoubenky: Vyhrožují mi!

Kušnírová byla zasažena jednou do hlavy a Kuciak dvakrát do srdce. Oba byli zastřelení zepředu stejnou zbraní ráže 9 milimetrů. Uvedl také, že byl zdokumentován pohyb pachatele kolem domu. Prokurátor řekl, že více informací o domnělém vrahovi nemůže prezentovat, neboť by to mohlo mít negativní vliv na další vyšetřování.

V domě nebyly žádné stopy po násilném vniknutí nebo po zápasu, rovněž nebylo nic odcizeno, oznámil prokurátor. Všechno svědčí o tom, že se jednalo o vraždu na objednávku. Tyto informace z medií většinou lidé toužící po odměně sdělují. Policie upozorňuje, že existují stopy, které by mohl znát jen opravdový vrah, proto se lidé o podobná přiznání nemají pokoušet.

Video Matka zastřelené Martiny zpochybňuje vyšetřování. Podle rodiny nesedí datum vraždy - tv Joj 360p REKLAMA

Bývalý premiér Fico je i po svém odstoupení pod palbou kritiky. Úřad vlády SR ani ministerstvo financí nevysvětlili, na základě jaké právní normy Robert Fico milionovou odměnu schválil. Jedno je zřejmě jasné. Policii čeká ještě mnoho práce a falešných přiznání.