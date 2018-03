Dítě, výkupné a role rodičů: Otazníky kolem propuštění Hanky a Tonči zůstávají i po třech letech

Otázkou, která se řeší od chvíle, kdy byly Hanka a Tonča propuštěny na svobodu, je, jakou cenu za to Česko zaplatilo. O výkupném se spekulovalo od počátku a objevila se dokonce konkrétní částka. Tu nakonec potvrdil i prezident Miloš Zeman. „Pokud vím, tak 150 milionů korun, ale záleží, podle jakého kurzu to počítáte. Víte, je to obrovské dilema. Představte si, že bychom nezaplatili – a ty dívky by byly popraveny. Nebo, což je lepší varianta, zůstaly by v harému některého z únosců,“ řekl k tomu tehdy. Po vlně kritiky, kterou jeho vyjádření vyvolala, ale uvedl, že pouze citoval média a žádné tajné informace neprozradil.

Zeman: Česko zaplatilo za Hanku a Tonču. Lepší, než aby skončily v harému