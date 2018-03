Mladík podle soudu školačky neznásilňoval, jen jednu zneužíval: Dostal podmínku

Za pohlavní zneužívání a omezování osobní svobody dvou školaček ve věku 13 a 14 let potrestal ve středu Krajský soud ve Zlíně 22letého muže tříletou podmínkou. Obětí mladíka z Uherskohradišťska byly dvě sestry. Hrozilo mu až 12 let vězení, ale soud odmítl, že by muž starší z dívek znásilnil a mladší se znásilnit pokusil, což muži také kladla obžaloba za vinu. Mladík se hlavního líčení neúčastnil, jakoukoli vinu již dříve odmítl. Rozsudek není pravomocný.