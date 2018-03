Italský investigativní novinář Papaleo: Kuciaka se snoubenkou zabili hloupí Češi nebo Slováci.

Stejně jako policie a široká veřejnost si i Papaleo myslí, že Kuciak zemřel kvůli své práci investigativce. Jenže oproti valné většině nepodporuje názor, že by za jeho smrtí stála italská mafie, konkrétně Antonino Vadala.

„Stále však nevěřím tomu, že Vadala je do toho nějakým způsobem zapleten. Má toho na svědomí hodně – podvody, finanční trestnou činnost atd., ale není to ten typ agresivního člověka, který by dokázal někoho fyzicky zlikvidovat. Navíc ho sleduje Eurojust (Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci, pozn. red.), takže opravdu velmi pochybuji, že Vadala je odpovědný za tyto vraždy,“ uvedl Papaleo s tím, že policii ale na Vadalu sám upozornil.

Popsal také, že vražda novináře je v dnešní době velmi krátkozraká – smrt takového člověka pouze upozorní na mnoho tajemství i nedořešených otázek, které novinář ukrýval „v šuplíku“.

„Ján musel odhalit nějaké informace a někoho tím ohrožoval a ten někdo se ho rozhodl zabít, aby nevyšlo na povrch tajemství o jeho špinavém byznysu. Podle mě si objednavatel najal nějaké hloupé Slováky nebo Čechy a ti vraždu provedli,“ dodal.