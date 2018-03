Na Krejčíře čeká doma 15 let natvrdo. Soud rozhodl o trestu pro uprchlého podnikatele

Pražský vrchní soud ve středu zamítl odvolání Radovana Krejčíře proti patnáctiletému souhrnnému trestu za jeho skutky spáchané v ČR. Verdikt, který uprchlému podnikateli rovněž uložil pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem, je pravomocný. Odvolací senát odmítl argument Krejčířovy obhájkyně, že by se věc měla projednávat až v přítomnosti jejího klienta. To, že je muž nyní za mřížemi v Jihoafrické republice, je podle něho přímým důsledkem toho, že v roce 2005 utekl českým policistům při domovní prohlídce své vily.

Současný přístup Krejčíře je podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky zcela účelový. „Proces jeho vydání není uzavřen a je to běh na dlouhý čas,“ uvedl soudce. Upozornil také na to, že Krejčířovu extradici do ČR komplikují další čtyři trestní řízení, která proti muži vede JAR mimo jiné pro vraždu a pro přípravu útěku z vězení.

Podle aktuálního rozsudku Krejčíř vytvořil fiktivní pohledávky firem Bena a Tukový průmysl Ostrava v hodnotě zhruba tří miliard korun vůči státnímu podniku Čepro. Peníze následně vymáhal soudně. Chtěl také uložit v sídle Tukového průmyslu falešné švýcarské franky a podplatit některého z celníků, aby je naoko zabavil na úhradu celního dluhu a následně s penězi uprchl. Tak by firmě vznikla vůči státu dvoumiliardová pohledávka. Celníka se poté Krejčíř chystal zavraždit.

V JAR si odpykává 35 let

Do Krejčířova souhrnného patnáctiletého trestu jsou započítána i jeho dřívější odsouzení v ČR za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další trestné činy. Podnikatel si v Jihoafrické republice odpykává 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. V zemi původně žádal o politický azyl, žádost však v roce 2016 stáhl. „Svou žádost o azyl vzal zpět až v době, kdy bylo zřejmé, že mu v JAR hrozí nesrovnatelně vyšší trest než v České republice,“ podotkl Zelenka. Vycházel při tom ze zprávy českého ministerstva spravedlnosti, kterou si vrchní soud vyžádal.

Krejčířova vila půjde do aukce: Jeho manželka u soudu neuspěla, exekuce platí

Krejčíř, který z České republiky uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005, je v současnosti ve vězení v Jihoafrické republice. V zemi, kde pobývá od dubna 2007, byl odsouzen za pokus o vraždu, za únos a za obchod s drogami k 35 letům vězení a čelí tam i obvinění v několika dalších závažných kauzách. Letos v polovině března jihoafrický soud souhlasil s Krejčířovým vydáním do ČR, konečné rozhodnutí ale ještě záleží na tamním ministru spravedlnosti.

České ministerstvo spravedlnosti minulý týden uvedlo, že nadále trvá na jeho vydání, ČR totiž na Radovana Krejčíře v minulosti vydala několik mezinárodních zatykačů. Krejčíř stojí Jihoafrickou republiku v přepočtu miliony korun kvůli nezbytným bezpečnostním opatřením - podle tamních médií se několikrát pokusil o útěk z věznice. Pokud by byl skutečně vydán do ČR, mohl by si přitom požádat o nové projednání svých českých kauz, protože byl souzen a odsouzen jako uprchlý.

U Krejčíře rezignoval prezident. Zuma v JAR vyslyšel výzvu své strany

Jednou z takto souzených kauz je také případ pokusu o vytunelování státního podniku Čepro a přípravy vraždy celníka, za který dnes pražský vrchní soud Krejčířovi potvrdil souhrnný patnáctiletý trest. Už v listopadu 2015 uložil Městský soud v Praze Krejčířovi 15 let vězení, tento trest v sobě přitom zahrnul i další odsouzení Radovana Krejčíře v ČR, loni v březnu se odvolal, a případem se tak zabýval odvolací soud.

Už před Krejčířovým odsouzením kvůli Čepru padly pravomocné verdikty, například za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5. Původně mu za ně soudy uložily 10,5 roku vězení, později je zahrnuly do trestu o vytunelování státního podniku Čepro a přípravu vraždy celníka. Loni v červenci český soud zastavil pro neúčelnost další stíhání za únos podnikatele Jakuba Konečného, který podle obžaloby zorganizoval v roce 2002.

Sprcha jednou za dva dny, vypuštěné fontány i bazény: Kapskému městu dojde brzy voda

Z vily v Černošicích až do JAR

Krejčíř, který se narodil 4. listopadu 1968 v Českém Těšíně, vystudoval Fakultu ekonomickou Vysoké školy báňské v Ostravě. Po škole podnikal v řadě společností, mimo jiné zasedal v orgánech společností Staviva, Corado Holding nebo Corimex. V současnosti je podle internetového obchodního rejstříku společníkem ve firmách TT Real Service, K plus G Invest a DKR Invest Praha.

Na přelomu tisíciletí začal být v České republice Krejčíř stíhán kvůli hospodářské trestné činnosti, v červnu 2005 ovšem zmizel do zahraničí. Podařilo se mu tehdy utéct policistům při domovní prohlídce v jeho vile v Černošicích a zamířil na Seychelské ostrovy (již dříve si zařídil občanství Seychelské republiky), kam za ním odjeli i manželka Kateřina se synem Denisem. V dubnu 2007 přicestoval Krejčíř pod falešnou identitou do JAR.

JAR natočili seriál o Krejčířovi: Neštítí se vraždit