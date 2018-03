Eliášek (16 měs.) předávkovaný paracetamolem už je na tom lépe, matka chce nemocnici žalovat

S oběma syny skončila paní Michaela v nemocnici v Mostě kvůli rotavirům. Staršího vyléčili bez problémů, mladší - teprve 16měsíční Eliášek - si ovšem prožil peklo. Jedna ze sester ho, patrně omylem, předávkovala!

Místo 65 miligramů paracetamolu dostal desetinásobnou dávku, tedy 650 miligramů. A to rovnou dvakrát za sebou! Chlapci začala selhávat játra a matka rozhodla o jeho převozu do Prahy. Ve fakultní nemocnici Motol skončil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a zpočátku to s ním nevypadalo dobře.

Umíte dětem dávat paralen či brufen? Pozor na předávkování!

Teď už je ale vše jinak. "Eliáška převezli včera z ARA na normální pokoj. Je docela oteklý, ale vypadá dobře. Už i kouká, předtím si vůbec nevšiml, že tam jsem, ale teď už se na mě i podívá. Výsledky z jater jsou trošku lepší," popsala serveru TN.cz Eliáškova maminka.

Nemocnice chybu znala - podle náměstka ředitele Krajské zdravotní Jiřího Mrázka došlo k selhání jednotlivce. Sestra, která chybu měla udělat, je nyní mimo pracoviště. Věc už řeší i policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní kroky ovšem zvažuje i matka. "Máme v plánu ji zažalovat," uvedla s tím, že syny do mostecké nemocnice už nikdy nevezme.