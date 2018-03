Nová stopa v případě vraždy Kuciaka! Policie prohledala podezřelé místo v lese

Několik desítek policistů k Mačianskému háji přivezly dva autobusy. Muži zákona poté vytvořili rojnici a místo důkladně prohledávali. Podle informací TV Markíza hledali vražednou zbraň. "Některé chodníky a cestičky v lese jsou potřísněné oranžovým sprejem a označené šipkami. Policisté si zřejmě označili možnou trasu pachatele nebo pachatelů," uvedla televize.

Horká stopa v případu popravy Kuciaka: Vrah použil speciálně upravenou zbraň

Les se nachází blízko rodinného domu, ve kterém Kuciaka a jeho partnerku zavraždili. Policisté okolí domu prohledávali už koncem února, když mrtvý pár našli. Podle jedné z vyšetřovacích verzí se totiž mohl pachatel dostat do domu zadním vchodem, přes polní cestu u lesa. Tak by ho nezachytily kamery a minimalizoval by i riziko, že by někoho potkal.

Mluvčí generální prokuratury Andrea Predajňová Markíze potvrdila, že šlo o operativní akci s cílem zajištění důkazů. "V této fázi řízení nebude blíže akci komentovat, ani se k ní vyjadřovat," dodala.

Novinář Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová byli zavražděni 21. února, tedy čtyři dny před nalezením těl. V pondělí to potvrdil slovenský prokurátor. "Nebyly (na místě vraždy) zjištěny stopy zápasu a nebylo nic odcizeno. Tyto okolnosti naznačují, že šlo o vraždu na objednávku," řekl na tiskové konferenci prokurátor úřadu speciální prokuratury, který si nepřál zveřejnit své jméno. Dodal, že Kušnírová byla zastřelena jedním výstřelem do hlavy, Kuciak dvěma výstřely do srdce. Obě vraždy se staly v rozpětí pěti minut, střelec použil pistoli kalibru devět milimetrů.

