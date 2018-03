Pohřeb Vojtíška (†11), který se oběsil na švihadle: Byl to šťastný kluk, řekl ředitel školy

Napodoboval video a skončilo to tragédií! Jedenáctiletý Vojta z Brna se uškrtil švihadlem, když si zkoušel uvázat podle návodu smyčku. V pátek se s ním rodina naposledy rozloučila.

„Paní učitelka říkala, že se díval na YouTube, jak se váže na švihadle taková ta smyčka,“ řekl televizi Nova, která na případ minulý týden upozornila, jeden z Vojtových spolužáků. „Uvázal si kolem krku švihadlo, že až mu bude špatně, tak si to má rozvázat. Ale on si tam udělal nějakej blbej uzel, takže mu to nešlo a omdlel,“ dodaly další děti.

Školou, kam chlapec chodil, tragédie velmi otřásla. Před budovou vlál černý prapor a školáci k němu nosili svíčky. V pátek pak podle serveru iDnes.cz rodina Vojtíška pohřbila.

Případem se dál zabývá policie, teorie o napodobování internetového videa je ale stále zřejmě hlavní vyšetřovací verzí. „Stalo se to mimo školu. Předpokládáme, že to byla nešťastná náhoda, protože dítě jsme ve škole pozorovali a nic mu nebylo. Byl to šťastný, milý, usměvavý kluk, žádné problémy neexistovaly,“ řekl serveru ředitel základní školy, kterou Vojta navštěvoval.

Vojta (†11) se oběsil na švihadle! Napodobování youtuberů je nebezpečné, varují psychologové

Na jeho pokyn se učitelé nyní snaží dětem vysvětlit, na jaké aktivity si mají ve svém volném čase dávat pozor. „Protože nevíme, co přesně se stalo, nemůžeme dát žádná konkrétní doporučení,“ uvedl ředitel.

S případem zřejmě také souvisí pondělní krok brněnské policie, která vydala pravidla bezpečného chování na internetu a komunikace na sociálních sítích. Spolu s odborníky také nabádá rodiče, aby se více zajímali o volnočasové aktivity svých dětí a jejich práci s internetem.

