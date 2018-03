Matka, na kterou lékař zavolal policii: Přednosta mi vyhrožoval! Sestry se mi vysmály

„Vše byl důsledek dvou dnů, že tam byl doktor Adam Cipra. Nechtěl přistoupit na to, že tady chci zůstat se synem. Situace se vyhrotila a on zavolal policii, aby mě vyvedla.“

Čím jste mu argumentovala?

„Mám právo zůstat se svým synem nepřetržitě. Je to podle vnitřního řádu nemocnice i podle zákona, což jsem mu ukazovala na papíře. On se na to ani nepodíval, ten zákon ho prostě nezajímal.“

Jak reagoval?

„Prostě si vedl svou, že vnitřní řád je víc než nějaký zákon. Jenže ani v tom vnitřním řádu nic nebylo.“

Vysvětlila jste mu, proč tam chcete zůstat?

„Chtěla jsem být se svým synem. Měla jsem o něj strach. Takže jsem chtěla být u jeho lůžka a podávat mu odstříkané mateřské mléko.“

Co vám na to řekl?

„Shazoval to. Nestačil mu ani argument, že mateřské mléko doporučuje i mezinárodní zdravotnická organizace neboli WHO. On tvrdil, že WHO je jenom pro Afriku a že umělé mléko je lepší než kojení.“

Když vás tam v sobotu nechali, co se pak dělo v neděli?

„Těšila jsem se na primáře Škvora. Jenže ten na mě nastoupil a bylo to daleko horší.“

Jak to myslíte?

„Ráno mi jen stručně řekl, že malej je pořád stejnej. Ve dvě hodiny jsem se domluvila s kamarádkou, že půjde na chvíli k synovi a já se rychle dojdu domů osprchovat. K tomu jsem ji i zplnomocnila. Jenže když to zjistil, tak s tím nesouhlasil. Chtěl, aby se zveřejněné video stáhlo z Facebooku, a také mi vyhrožoval.“

Jak vám vyhrožoval?

„Začal mluvit o pokutách a že ji nechá vyvést ochrankou. Já se ptala proč, když tu bude v klidu sedět a hladit mého syna, jako to dělám já. Pak jsem se rozbrečela. Chtěla jsem, aby konečně začal řešit zdraví mého syna a přestal řešit tyhle věci.“

Jak reagoval ostatní personál?

„Večer mě nechali stát asi deset minut na chodbě, prý kvůli předávání služeb. Přitom jsem ze sesterny slyšela leda výsměch. Neuznali, že jsem v právu, a vysmívají se zákonům. Nechápou pojem nepřetržitý kontakt. Doktor si také myslí, že má právo rozhodovat o tom, zda mému dítěti dá sedativa. Přitom nejúčinnější zklidňující prostředek je právě maminka. Je to ohavné a nepřípustné.“

