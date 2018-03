Na matku lékař zavolal policii: Narušovala chod nemocnice, hájí doktora ředitel

„Porušují zákon a ještě se mi vysmívají,“ zlobí se Jaroslava Picková, matka dítěte. Video, na kterém policie jedná s matkou, která nechce opustit nemocného syna, vidělo na Facebooku už 700 tisíc lidí. Žena chtěla být po celou dobu se synem, aby ho hladila a podávala mu mateřské mléko. Jenže zástupce primáře Adam Cipra s tím měl problém. „Můžete být mimo oddělení na zemi, kde vás třeba vyhodí ochranka jako bezdomovce,“ řekl lékař matce na další nahrávce, kterou poskytla Blesku kamarádka ženy.

Drama v Ústí: Doktor zavolal na matku policii! Chtěla být s nemocným synem

Trestní oznámení

Nepříjemný sobotní incident měl dohru i v neděli. Dokonce padlo i trestní oznámení. „Podala jsem ho kvůli fyzickému napadení primářem (pozn. redakce přednosta). Chytil mě a vytlačil z pokoje,“ řekla Blesku kamarádka matky Petra Langová. Ta přišla v neděli na pokoj, aby u jejího syna vystřídala matku, která z nemocnice odešla na hodinu domů, aby se osprchovala. „Můžu potvrdit, že v souvislosti s tímto incidentem bylo podáno trestní oznámení, kterým se zabýváme,“ řekla Blesku policistka Veronika Hyšplerová.

Narušila provoz?

Na sobotní incident reagovala i nemocnice. „Došlo k narušování provozu ze strany matky. Dohoda s ní o možnostech či podmínkách nepřetržité přítomnosti u dítěte se ukázala nemožná,“ řekl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní. Jak přesně, to už na dotaz Blesku neupřesnil a ani matka si není vědoma jakéhokoliv porušení.

Nemocnice se za lékaře postavila

"Lékař se řídil vnitřními předpisy Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a žádný z právních předpisů nebyl porušen. Zdravotnické zařízení se vždy snaží zajistit společný pokoj pro rodiče a dítě, co nejdříve je to možné. Přímo na oddělení jednotky intenzivní péče však není možné zajistit spaní pro rodiče dítěte. O této skutečnosti byla matka informována. Zdravotnické zařízení má zákonné právo omezit nepřetržitou přítomnost rodičů, pokud by narušila poskytnutí zdravotních služeb, což se v tomto případě stalo," řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, pod níž Masarykova nemocnice spadá.