Dám ti přes držku! Primář vyhrožoval kamarádce matky, na kterou jeho kolega zavolal policii

Malý Honzík leží na ústecké JIP již několik dní se zápalem plic. Jeho maminka s ním chtěla zůstat i přes noc, hladit ho a podávat mu odstříkané mateřské mléko, u lékaře Adama Cipry ale nepochodila. Přestože řád nemocnice i zákony hovoří jasně ve prospěch maminky Jarky a jejího syna, lékař na ni zavolal v sobotu večer policii.

Výjezd strážců zákona se ukázal jako zcela zbytečný. „Přijali jsme oznámení, že matka dětského pacienta nechce odejít z jednotky intenzivní péče. Hlídka na místě zhodnotila situaci, ze strany ženy nedošlo k protiprávnímu jednání ani k porušení interních předpisů nemocnice a matka na JIP zůstala, konstatovala pro Blesk policejní mluvčí Jana Slámová.

Tím ovšem konflikty na ústecké JIP bohužel neskončily. V neděli se do sporu dostala dula Petra Langová, která přišla Honzíkovu maminku na chvíli vystřídat, aby se mohla najíst a zodpovědět dotazy novinářů, kteří se o případ začali zajímat. „Primář přišel, šel dovnitř. Za minutu vyšel a tázal se mne, stoje před dveřmi, kdo jsem. Řekla jsem, kdo jsem. Odvětil, že jsem tu večer včera nahrávala. Říkám ano. On na to, že kvůli tomu mne tedy k dítěti nepustí – sprostá pomsta, kterou odneslo to dítko, které bych mohla alespoň hladit,“ uvedla Langová.

Zdůraznila, že vše probíhalo v návštěvních hodinách, krom toho měla i úřední pověření. „Měla jsem v ruce dokument, že mám dítě svěřené do péče dle § 881 NOZ a po dobu její (matčiny, pozn. red.) nepřítomnosti mohu zastupovat rodiče,“ vysvětlila.

Lékař ji přesto odmítl k Honzíkovi vpustit. „Primář Škvor mi zastoupil dveře tělem a začal mne fyzicky napadat. Tlačil mne rukama do podpaždí a pupkem mne vytlačoval, funěl a byl rozčílený. Řekl, že mi dá do držky. Toto mám zaznamenáno na diktafon. Viděla to sestra, ale ta jen řekla, že zavolá policii a bude s ním,“ popsala na Facebooku dula, která pak nahrávku lékařových výhrůžek zveřejnila prostřednictvím televize Prima.

Na primáře podala ještě týž den trestní oznámení pro napadení. Nemocnice se k incidentu slíbila vyjádřit během pondělí.