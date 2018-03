Máma popravené Martiny (†27), snoubenky Kuciaka (†27): Stále vidím vraha nad svojí dcerou

„Pořád čekám, že mladí přijdou a zavolají. Když k nám do dvora přijede nějaké auto, koukám se, zda-li to není Martina,“ líčí paní Kušnírová své trápení. „Představuju si, jak k nim přišel vrah, jak musel dcerku držet za vlasy. Pak už jen poslouchám píseň Sarajevo, na kterou měli mladí tančit na svatbě. A to hned pláču, představuji si je, jak tančí,“ svěřila se otřeseně v rozhovoru pro slovenský týdeník Plus JEDEN DEŇ.

Od tragédie matka Martiny výrazně zhubla a špatně spí. Paní Zlatici se neustále zdají sny o vraždě její dcery, kterou stále nedokáže pochopit. „Uvažovala jsem, proč Martině drželi zbraň zezdola.“ Podle její známé zabili Jána prvního, protože by Martinu bránil. „Určitě se mojí dcery na něco vyptávali. Na něco o Jankovi, kde má jaké věci a podobně. Proč by ji jinak neodstřelil vrah od dveří jako Janka, když byl tak dobrý střelec?“ ptá se zdrcená žena.

Jedna z nejhorších chvil byla návštěva márnice, která však nakonec přinesla jistou úlevu. „Byl to hrozný pocit. Byla jsem v strašném stavu. Když jsem ji uviděla, trošku se mi ulevilo. Mohla jsem ji stisknout, být chvíli s ní," vysvětluje.



Chtěla být policistkou

Martina chtěla být podle maminky odmala policistkou nebo archeoložkou. I přes výborný prospěch a úspěšné složení zkoušek ji však na akademii pro údajný nedostatek místa nevzali. Když znechuceně viděla, že vzali i studenty s horšími výsledky, rozhodla se pro archeologii. Maminka na ni nedala dopustit. „Byla mou oporou, dobré děvče, počítala jsem s tím, že se o mě ve stáří postará. Bylo jí pouze 15 let, když zemřel její otec,“ dodává.

I Janka měla paní Zlatica velmi ráda. „Já ho nevnímala jako zetě, ale jako syna,“ říká. Janek jí prý při každé návštěvě i přes její protesty pokaždé pomáhal s pracemi na hospodářství. „Rodiče ho skvěle vychovali. Zasloužili by si zlatou medaili.“ Podle paní Kušnírové měl mladý pár přímo idylický vztah.



Místo svatby pohřeb

Přípravy na svatbu běžely v plném proudu. Obě rodiny a přátelé se na velký den mladého páru velmi těšily. Většinu věcí měli už nakoupeny, ale paní Kušnírová si kvůli finanční tísni musela vzít na zaplacení svatby úvěr. Teď ho byla zrušit. Nejhorší bylo poslouchat Jankovo svatební vyznání Martině během jejich pohřbu. Slova plná lásky předčítal jeho otec. „Je to těžké, nedá se s tím do konce života vyrovnat. Kdyby vraha našli, tak bych měla alespoň malé uspokojení,“ uzavírá smutný rozhovor.