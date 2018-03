Vojta (†11) z Brna se oběsil na švihadle! Napodoboval video, zjistila policie

Podle televize Nova, která na případ upozornila, si jedenáctiletý Vojtěch uvázal kolem krku švihadlo, které zřejmě těsně utáhl. Bohužel se z pasti už sám nedokázal dostat.

Nad základní školou, kam chlapec chodil, teď vlaje černý prapor a spolužáci za něj zapalují svíčky. Protože vyšetřování ukázalo, že Vojtu zřejmě k činu navedlo video, které našel na internetu, dal ředitel školy učitelům pokyn, aby ostatní děti informovali a varovali.

Holčička z Blatné si po pádu ve škole zlomila nos a utrhla bradu od čelisti: Učitelka nezavolala záchranku

"Paní učitelka říkala, že on se díval na youtube, jak se váže na švihadle taková ta smyčka," řekl televizi jeden z Vojtových spolužáků. "Uvázal si kolem krku švihadlo, že až mu bude špatně, tak si to má rozvázat. Ale on si tam udělal nějakej blbej uzel, takže mu to nešlo a omdlel," dodali další.

Zda chlapec zemřel doma, nebo někde jinde, není zatím zřejmé. Tragédií se zabývá policie. "Případ úmrtí nezletilého prověřujeme, vzhledem k citlivosti případu a věku poškozeného nebudeme poskytovat další informace," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.