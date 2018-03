Týraný Marley na cestě za uzdravením: Raubíř už běhá a mazlí se.

Pražská veterinární klinika, kde se léčilo týrané štěně Marley, zveřejnila nové fotografie i video. Psík vypadá, že už je mu mnohem lépe a dokonce běhá! Veterináři prozradili, jak na tom je a co ho čeká.

Kauza týraného štěněte labradora minulý týden šokovala Česko - čtyřměsíčního psa na videu brutálně kope a škrtí jeho - dnes už bývalý - majitel Jakub L. (24) z Prachatic. Zvíře už mu úřady odebraly a policie dál vyšetřuje případ otřesného týrání, které dokazuje nechutný video záznam.

Marleyho stav byl zpočátku velice kritický, zvíře se ale velice rychle z ošklivých zážitků otřepalo. "Je to velmi houževnaté štěně, které užívá každé volné chvilky ke hře a mazlení... Přejeme ti, Marley, do dalších let už jen spoustu radosti a vlídné zacházení... jsi hrdina," napsal tým veterinární kliniky Jaggy v Praze, kam byl pejsek převezen z Vimperka.

Štěně utrpělo řadu pohmožděnin, poškození mozku se nepotvrdilo. Problémy mu dělá pouze zadní zlomená noha - po brutálním bití se totiž uvolnily hřeby, které ji držely pohromadě. I o to už je ale postaráno. Zda bude mít pes následky i do budoucna, ukáže čas. "Marley ukončil pobyt a byl převezen ke svým zachráncům," dodali veterináři.