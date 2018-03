Záhadné zamrznutí nahatého muže: Bez oblečení stál na autě jako socha

Co se mu stalo, není jasné. Možná to byly drogy, možná je psychicky vyšinutý. Pohled na něj byl ale opravdu netradiční. Nahý muž byl ve Spojených státech natočen, jak stojí nehybně na kapotě zaparkovaného auta jako socha.

Záznam zachycující nahého muže byl pořízen neznámo kde v USA. Řidič dalšího vozidla přijel před supermarket, kde se mu naskytl nečekaný pohled na naháče.

„Co to ku**a vidím, chlapče,“ říká muž za volantem. Evidentně tomu, co vidí, nemůže uvěřit. „Tyhle h**na jsou tak legrační,“ dodává. Video, které natočil, poté nahrál na server YouTube.com.