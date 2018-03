Horká stopa v případu popravy Kuciaka: Vrah použil speciálně upravenou zbraň

Mladou a zamilovanou dvojici, která plánovala svatbu, měla o život připravit údajně poměrně běžná pistole s nábojnicemi Luger 9mm. Nyní se ale objevila nová informace, že vražednou zbraní byla upravená plynové pistole. S touto informací přišly slovenské Hospodárske noviny.

Vrahovi Jána Kuciaka se zasekávala zbraň. Stejné náboje jako střelec používají i ozbrojené složky

„Neudělá to jen tak někdo. Potřebuje na to mít strojní vybavení a vhodný materiál. Jen tak někdo to neudělá,“ řekl Hospodárským novinám ze Združení vlastníků střelných zbraní. Odborník dále potvrdil, že plynových zbraní je na trhu několik. Koupit se dají v obchodě, pokud je zákazník starší 18 let, přičemž je potřeba vyrobit hodně hlavních částí, aby vše fungovalo a neselhalo.

Novým zjištěním by se daly vysvětlit i neporušené náboje na místě činu. „Plynová pistole nemusela být upravená správně a mohla se zasekávat, proto musel vrah zřejmě nabíjet,“ píší Hospodárské noviny. Upravené zbraně se podle odborníka používají proto, aby nebyli pachatelé usvědčeni těmi legálně drženými. Zásadní selhání policie v případu vraždy Kuciaka! Soudní lékaři se bouří

„Do jisté míry je takovouto zbraň možné vyrobit. Záleží však na řemeslných zručnostech dotyčného. Není to lehké, ale určitě je to možné,“ potvrdil webu Pluska.sk Matej Snopko. Úkladnou vraždou, která otřásla nejenom celým Slovenskem, se stále zabývá Úřad speciální prokuratury.

„Vyšetřování nadále intenzivně pokračuje,“ uvedla mluvčí Úřad speciální prokuratury Jana Tökölyová. Generální prokurátor Jaromír Čižnár v této souvislosti uvedl, že o vývoji případu může informovat dozorový prokurátor. Musí se však na tom vzájemně domluvit s vyšetřovateli.

Rodičům neřekli pravdu o popravě Kuciaka: Dám souhlas k exhumaci, vzkazuje policii matka Martiny

„V zájmu vyloučení jakýchkoliv podezření, resp. údajných snah zatahovat před veřejností vývoj a postup v trestní věci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, ho zplnomocňuje, aby v přípustné míře a po vzájemné dohodě s vyšetřovateli policejního sboru, osobně poskytoval veřejnosti informace,“ řekl.

Ján Kuciak a jeho milá byli podle Čižnára popraveni ve čtvrtek 22. února večer u sebe doma v obci Veľká Mača. Kuciak byl střelen do hrudi, jeho partnerka byla popravena výstřelem do hlavy. Investigativní žurnalista v době své smrti psal o propojení italské mafie 'Ndrangheta se slovenskými politiky.