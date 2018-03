Veterinář vystavil účet za léčbu brutálně týraného štěněte: Jakuba vyjde mučení draho

Surovec Jakub L. (24), který si minulé úterý ze štěněte Marleyho udělal boxovací pytel a vážně ho zranil, už nemá na zvíře žádný nárok. Úřady mu ho ve čtvrtek na podnět krajské veterinární správy oficiálně odebraly. Odbor životního prostředí prachatické radnice vydal rozhodnutí o předběžné náhradní péči podle zákona na ochranu zvířat. Marley se tak už k původnímu majiteli nevrátí.

Jak se Blesku podařilo zjistit, o štěně budou pečovat v Animal Rescue. Do útulku poputuje až poté, co mu to jeho zdravotní stav dovolí. Zatím je stále ve vážném stavu v péči lékařů a není jasné, zda po hrůzném zacházení nebude mít trvalé následky.

„Štěně bude v naší péči, až to veterináři dovolí. Je jasné, že bude potřebovat čas, aby se s hrůzným zážitkem srovnalo. Zatím není jasné, v jakém bude zdravotním a psychickém stavu,“ řekl Vladimír Kössl z Animal Rescue, který má odchytovou službu a činnost útulku na starosti. V čele tohoto zařízení je už více než dvacet let a má s péčí o opuštěné, zatoulané či odebrané psy na jihu Čech velké zkušenosti.



„Vypracováváme posudek pro policii, která celý případ šetří. Jak bude posuzován z pohledu zákona, je výhradně na policii a státním zástupci,“ řekl Blesku šéf krajské veterinární správy František Kouba. Podle policejní mluvčí Martiny Joklové zatím v případu nebyl nikdo obviněn.

„Kriminalisté ještě v rukou veterinární posudek nemají. Je pro nás klíčové, nemůžeme tedy nikomu sdělovat podezření z týrání zvířat. Jakmile ho obdržíme, pohne se případ dál,“ řekla Martina Joklová. Za týrání zvířat hrozí pachateli dvouletý trest za mřížemi. V případě trvalých následků nebo smrti je trest ještě o rok vyšší.

Jakuba L. navíc teď čekají velké výdaje. „On se nabídl, že to všechno zaplatí, ale já jsem mu říkala, ať počítá, že to budou částky 30–40 tisíc a podle mě to on vůbec netuší,“ řekla FTV Prima veterinářka.

Video, které celý případ odstartovalo, šokovalo Česko minulý týden – Jakub L. na něm brutálně kope, bije a škrtí teprve tříměsíční štěně labradora. Pejsek utrpěl mnoho zranění, ze kterých se nyní zotavuje na veterině ve Vimperku.