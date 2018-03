Jakub N. měl řídit auto smrti opilý: U soudu tvrdil, že si nic nepamatuje

Okresní soud v Kroměříži ve čtvrtek začal projednávat dopravní nehodu z loňského února, při které zahynul devatenáctiletý mladík. Podle obžaloby vůz řídil opilý třiadvacetiletý Jakub N. z Kroměřížska, který u sjezdu z dálnice D1 u Hulína na Kroměřížsku ve vysoké rychlosti havaroval. Spolujezdec nehodu nepřežil, Jakub N. a další dva pasažéři byli vážně zraněni. Jakub N. u soudu řekl, že si na událost nepamatuje. V případě uznání viny mu hrozí až osm let vězení.

Státní zástupce Rudolf Mlýnek uvedl, že v době nehody měl Jakub N. v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu. Rychlost vozu značky Renault Mégane před nehodou byla podle něj minimálně 140 kilometrů v hodině. Vůz se podle obžaloby po najetí na nerovnost převrátil a vznesl do vzduchu, kde se několikrát přetočil. Po nárazu do betonového mostku přeletěl svodidla a narazil do svahu.

Spolujezdec na předním sedadle utrpěl podle znalce soubor těžkých zranění, která byla svou povahou smrtící. Mimo jiné šlo o přetržení srdečnice a dolní duté žíly, přerušení míchy nebo přetržení střeva. S těžkými zraněními, která si vyžádala hospitalizaci, vyvázli z nehody další tři členové osádky vozidla. Jeden z nich, který podle spisu seděl na zadním sedadle, má dodnes psychické problémy. Podle žalobce je odkázán na cizí pomoc a ani v budoucnu se o sebe asi nebude moci sám postarat.

Smrtící nehoda na D1: Auto skončilo ve škarpě, spolujezdec zahynul

Obžalovaný tvrdí, že neví, zda skutečně řídil a nehodu způsobil. Po požití alkoholu ho prý trápí výpadky paměti. Odmítl ale, že by byl alkoholikem. Přesto u soudu vyjádřil lítost. „Chtěl bych se omluvit a říct, že mě mrzí, co se stalo,“ řekl Jakub N. Připustil také, že havarované auto bylo jeho. Občas ho prý ale půjčoval známým.

Hlavní líčení bude pokračovat v květnu, kdy si soud vyslechne názory znalců. Obhajoba mimo jiné navrhla předvolat znalce z oboru psychiatrie, který má posoudit zmiňované výpadky paměti Jakuba N.