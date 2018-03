Za dvě facky 8 měsíců vězení: Palestinka (17) zaútočila na izraelské vojáky, stala se "hrdinkou"

Palestinka Ahid Tamímíová (17), která loni několikrát udeřila dva izraelské vojáky, byla odsouzena k osmi měsícům vězení a pokutě. Informoval o tom deník The Times of Israel. Populární Palestince, která se pro mnohé v posledních měsících stala hrdinkou, hrozilo až několik let vězení. Nižší trest dostala díky tomu, že přistoupila na dohodu navrženou prokuraturou. Podle Izraelců je však pouze nástrojem palestinské propagandy.