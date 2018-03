Před školou v Brně střílel trenér plavání? S agresivním otcem se pral o zbraň

Šel do školy s pistolí, teď bojuje v nemocnici o život! Za střelbou před brněnskou školou je podle všeho konflikt mezi agresivním otcem jednoho z dětí a intruktorem plavání.

Střelba se před školou na náměstí Svornosti ozvala v úterý před půl sedmou večer. Podle informací Blesk.cz jí předcházel konflikt mezi agresivním otcem, který vedl své dítě na plavání, a jedním z trenérů. Zbraň na místo přitom donesl právě rodič, který nakonec skončil v kritickém stavu v nemocnici.

Muž se zřejmě dožadoval vstupu do budovy, což ovšem škola z bezpečnostních a hygienických důvodů podle cedule na dveřích neumožňuje. Problémy s ním podle všeho nebyly poprvé. "Když to vezmu, že školníka mohl picnout před měsícem, a já jsem dal vrátné pokyn, že když s ním bude problém, ať mě zavolá, že do deseti minut tady budu, lapnu ho za límec a vyvedu ho ven, tak mohl picnout třeba i mě," uvedl pro televizi Prima ředitel školy.

Postřelený z Brna je v kritickém stavu: Muži se měli pohádat kvůli plaveckému výcviku dětí

Trenér se snažil rozzuřeného rodiče usměrnit, ten ale vytáhl zbraň. Ta podle informací Krimi zpráv při rvačce spadla na zem, trenér ji sebral a na svého protivníka vystřelil. Způsobil mu velmi vážné zranění. "Pacient je ve velmi kritickém stavu, více s ohledem na rodinu a pacienta nebudeme sdělovat," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Petra Veselá.

Přestože mezi muži došlo před střelbou ke rvačce a zbraň vytáhl sám zraněný muž, kriminalisté podle televize Prima zatím s verzí, že šlo o nutnou obranu, zatím nepracují. Trenérovi tak hrozí obvinění. Na místě však byla řada svědků, kteří by mohli do případu vnést světlo.