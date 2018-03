Ztraceného běžkaře hledalo v Jeseníkách 60 lidí: Našli ho vyčerpaného

Pátrání po ztraceném běžkaři z Náchodska začalo v úterý kolem 18:30. Muž sjížděl s partou kamarádů ze Šeráku směrem na Lipovou-lázně, odkud měli jet dále do Ostružné, kde byli ubytováni. "Pán se v oblasti Obřích skal od skupiny oddělil, to ale přátelé zjistili později. Zkusili se tedy vydat po jeho stopách, ale neuspěli. Vše nasvědčovalo tomu, že muž se dostal do jiného údolí, než původně měl," uvedl šéf jesenické horské služby Michal Klimeš.

Podle policejní mluvčí známí běžkaře zalarmovali policii až po 3,5 hodinách, a to i přesto, že muž má závažné zdravotní problémy a nedokáže se orientovat v prostoru. Do pátrání se zapojily desítky lidí. Do terénu vyrazili psovodi a horští záchranáři na čtyřkolkách; vrtulník kvůli špatným podmínkám nebylo možné využít. "Během několika hodin pátrací týmy propátraly různé turistické oblasti, do kterých by se pohřešovaný mohl dostat. Mimo to probíhaly kontroly restaurací, autobusových i vlakových zastávek v Lipové-lázních, Jeseníku a Bělé pod Pradědem," uvedla policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Jen horští záchranáři najezdili podle Klimeše v okolí Šeráku na 150 kilometrů. "Postupně jsme projížděli všechny možné trasy, kudy se muž mohl vydat," popsal Klimeš. Záchranáři podle něj prohledávali oblast směrem na Lipovou-lázně, ale i Ostružné a prohledávali i obě obce a jejich okolí.

Pohřešovaného muže nakonec našel jesenický psovod až v obci Mnichov, místní části Vrbna pod Pradědem. Záchranářům pomohli lidé, kteří reagovali na hlášení obecního rozhlasu a navedli je na další možný směr pohybu pohřešovaného - na Videlský kříž a poté směrem na Bruntálsko. Muž byl podle náčelníka horských záchranářů zcela dezorientovaný. Vydal se úplně jiným směrem a netušil, kde se nachází. Podle Klimeše musel nějakým způsobem urazit i s lyžemi zhruba 40 až 50 kilometrů.