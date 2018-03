Rodičům neřekli pravdu o popravě Kuciaka: Dám souhlas k exhumaci, vzkazuje policii matka Martiny

Martinky matka Zlatica novinářům popsala další detaily ze spisu, postěžovala si ovšem nejdřív, že stále nemá přístup ke kompletním dokumentům. Například pořád neviděla fotografie z místa činu. Podezřívá policii, že jí něco tají! "Určitě něco tají, kdyby s tím opravdu nic neměli společného, tak nemají problém nám říct, co se tam stalo, co tam našli, jaké důkazy...," řekla TV Markíza Zlatica.

Prozradila ovšem, že Martinku našli hasiči s policií, při prvním vstupu do domu, v kuchyni - právě zde se svítilo. Ján ležel na schodech do sklepa. Původní zprávy, že oba snoubenci byli zastřeleni jednou ranou vyvrátila pitva. Ján měl v hrudi dvě kulky.

Zvrat v případu vraždy Kuciaka: Dostal ránu jistoty! Popravili ho dvěma kulkami

Proč rodičům neřekli pravdu hned? Lékaři si toho při prvním ohledání nevšimli. Server TVnoviny.sk uvedl, že obě rány měly jeden střelný kanál - vrah tak musel vystřelit dvakrát do jednoho místa. "Zřejmě dostal ještě ránu jistoty. Je zarážející, že nám to dosud neřekli," dodala Zlatica.

"Dám souhlas i k exhumaci, Martina mi to odpustí. Kdyby to bylo potřeba, až se vrahové najdou...na té soudní pitvě pochybili, já to vím," šokovala na závěr Martiny matka.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou zabil neznámý pachatel na konci února. Kuciak byl investigativní novinář, který se mimo jiné zabýval propojením italské mafie se slovenskou vládou. Policie předpokládá, že zemřel kvůli své práci.