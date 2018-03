Linda (†42) se zřítila z horolezecké stěny: Policie ví, co způsobilo tragédii

Zranění byla natolik vážná, že žena déle vzdorovat smrti nedokázala. Mluvčí Univerzitní nemocnice v Bratislavě Eva Klizká pro Čas.sk uvedla, že pacientka se po převozu do nemocnice podrobila operaci. Ani včasný zákrok lékařů nedokázal následky pádů z patnácti metrů zmírnit. Vyšetřování je konečně u konce.

Měsíční vyšetřování našlo viníka: Karabinu!

Od nehody se internetové diskuze plnily názory o vině či nevině provozovatele horolezecké stěny K2 v centru Bratislavy. Mnozí dokonce vyhrožovali, že už nikdy podobné zařízení nenavštíví. „Něco se pokazilo ze strany K2. Lidé mají právo vědět, co se stalo, protože v překladu by to znamenalo, že kdokoliv zde leze, může spadnout znovu,“ řekl v diskuzi Marek Čakel.

Podobných názorů se na internetu dalo najít mnoho. Policie však případ konečně rozsekla. Podle bratislavské policie bylo příčinou pádu špatné upnutí lana do karabiny lezkyně. Pro deník Čas.sk to sdělil krajský policejní mluvčí Michal Szeiff.

Zůstala po ní dcerka

Jméno provozovatele horolezecké stěny bylo očištěno. Po sportovně založené mamince zde zůstala čtrnáctiletá dcerka. Rozloučení s Lindou proběhlo 27. února v malém kostelíčku v Ružinově. Rodina a přátelé jsou událostí stále zdrceni.