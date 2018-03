Zvrat v případu vraždy Kuciaka: Dostal ránu jistoty! Popravili ho dvěma kulkami

Nové informace o způsobu vraždy mladých snoubenců se objevily dlouhé tři týdny po činu. Přestože i kriminalisté původně uváděli, že oba zemřeli jednou ranou, vše je podle všeho jinak. Ján měl totiž v těle dvě kulky. "Zřejmě dostal ještě ránu jistoty. Je zarážející, že nám to dosud neřekli," uvedla matka Martiny Zlatica Kušnírová pro server Pluska.sk.

Její dceru podle ní střelil vrah do brady a střela pak prošla přes nos a vyšla ven temenem hlavy. "To naznačuje, že byl blízko ní a přidržoval ji. Nejprve jsem myslela, že to bylo opačně. Viděla jsem, že měla zčernalou ránu pod bradou, myslela jsem ale, že to jsou posmrtné skvrny," vysvětlila.

Mlčet paní Zlatica nehodlá, přestože se za své výstupy stala na internetu terčem kritiky. "Když ztichnu já, ztichnou média a všechno půjde do ztracena. A já to kvůli Jankovi a Martině nesmím dopustit," vysvětluje.

Policie zatím zřejmě žádnou horkou stopu nemá. "Prověřují víc verzí, ale stále platí, že to byla nájemná vražda, vrah tam přišel jen s tímto cílem," uvedl zdroj Plusky. To potvrzuje i Martinina matka. "V peněžence byly peníze, nechyběly zlaté šperky, na místě zůstaly počítače i mobily," řekla.

Poprava

Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu zavraždil zatím neznámý pachatel v jejich domě ve Velké Mači. Za hlavní možný motiv policie považuje Kuciakovu práci. Mladý novinář přitom naposledy pracoval na článku o propojení italské mafie na Ficovu vládu.

