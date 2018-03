Rodiče Jána Kuciáka a Martiny Kušnírové: O vraždě našich dětí nic nevíme! Gašpare, odstup

Právě Gašparův švagr byl totiž často zmiňován v článcích zavražděného novináře Jána Kuciáka. Miroslav Bödör je vlivný nitranský podnikatel napojený na vládní stranu SMER. Rodiče chtějí bojovat za jeho odstoupení.

Fico podal demisi, nahradil ho vicepremiér. Demonstrantům to nestačí

Gašpare, odstup!

Jozef Kuciak, otec Jána, a Zlatica Kušnírová, matka Martiny v živém přenosu vyjádřili pochybnosti k průběhu vyšetřování. Zdrcení rodiče nechápou a kroutí hlavou, jak je možné, že politiky nezajímá vražda dvou mladých lidí.

Jozef je zničený, když slýchá, jak policejní prezident mluví o drogové stopě, která by měla vést k jeho mrtvému synovi. „Janko nikdy s drogami nic neměl, nikdy o drogách ani nepsal, vždy se věnoval hospodářské kriminalitě. Jednoznačně to je odvádění pozornosti od toho, co se děje,“ řekl Jozef Kuciak.

U vraždy Jána Kuciaka šéf policie nemluvil pravdu. Kryl spojence oligarchy?

„Gašpar by měl jednoznačně odstoupit, už jen kvůli tomu, jak vystupuje a vede vyšetřování. Není kompetentní pro tuto funkci. Jako profesionál selhal. Možná je dobrý manažer ale špatný policajt,“ vyjádřila své přání Martina Kušnírová.

Vyšetřování jde o desíti k pěti

Rodiče zavražděného páru mají pochybnosti ohledně vyšetřování. „Nemám z toho nejlepší pocit, stále věřím ve vytvoření mezinárodního týmu. Mají lepší technické zabezpečení a celkově zkušenější vyšetřovatele, zatím je to na bodě mrazu,“ prozradil Jozef a jeho názor sdílí i Martina: „Všechno je tam zmanipulované. Nemají žádné výsledky ohledně vyšetřování vraždy našich dětí. Vše se snaží hodit na vedlejší kolej, aby se pozornost přesunula jinam.“

Za nové volby demonstrovalo v Bratislavě až 65 tisíc lidí. Rušno bylo i jinde

Šaráda s výměnou vlády zdrceným rodičům nestačila. „Vždy jsem čekal, že se najde alespoň pár čestných lidí, ale jak vidím, politika není o ničem jiném, než o honbě za koryty a zisky. Slouží jenom sami sobě,“ řekl naštvaný Kuciak.

Oba rodiče poděkovali všem lidem, kteří se připojili k protestům. „Já tomu nedám pokoj, dokud se nepodívám vrahům a lidem, kteří si to objednali, do očí,“ řekla se slzami v očích Martina a jedním dechem dodala: „Když vidím její fotografie, tak stále nevěřím tomu, co se stalo. Jsme vděční lidem a celému národu, že nás v tom nenechali samotné, že bojují s námi a za ně, aby se to vše spravedlivě vyšetřilo.“

Matka Jána Kuciáka se v živém vstupu odmítala vyjadřovat. Smutek ze smrti mladého páru stále nese velmi těžce.