Systém pašování drog z Pákistánu: 4 kila heroinu v hotelu stevarda. Skončil lépe než Tereza

Stevard Tanweer Gulzar drogy propašoval na let PK-749 z Islámábádu do Paříže. Francouzští celníci kontraband odhalili při bezpečnostní kontrole. Policisté následně zadrželi další členy posádky a několik hodin je vyslýchali.

Nejde o první případ pašování drog na palubě pákistánské národní aerolinky PIA. V květnu 2017 se v jejich letadle po přistání v Londýně našlo 20 kilo kontrabandu, pašerák ale nebyl odhalen. Dopravce tehdy slíbil, že se postará o to, aby jeho letadla k pašování drog nesloužila. K momentálnímu případu aerolinka uvedla, že bezpečnostní kontroly zavazadel nejsou v její kompetenci.

Spolu s Gulzarem měl být v Paříži zadržen i další stevard Amir Moeen. Oba byli následně odsouzeni na dva roky do vězení s následnou deportací a zákazem vstupu do Francie na pět let.

Pašeráci ale mohou být rádi, že je nechytli ještě v jejich domovském Pákistánu, kde by jim nejspíš hrozil mnohem přísnější trest. Podobný osud stihl například Češku Terezu H., která byla zadržena v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Pákistánští celníci Češku zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat dále do Irska. Za pašování méně než deseti kilogramů narkotik jí hrozí až desetiletý trest vězení.

