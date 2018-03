Jakub L., který brutálně zkopal štěně: Mrzí mě to, zaplatím léčbu, tvrdí tyran

Jakub L. do teprve tříměsíčního pejska se zlomenou zasádrovanou nohou kopal, škrtil ho a mlátil s ním o zem. Video z celé události se po sociálních sítích šířilo jako požár - tisíce šokovaných lidí nešly pro slova daleko. Záhy se objevila zpráva, že mladého muže z Prachatic někdo napadl a zbil, není ale jisté, zda je informace pravdivá.

Na pomoc pejskovi se ovšem zvedla velká vlna solidarity - lidé chtějí finančně přispět na léčbu. To už možná nebude potřeba. Tyran se věci chce postavit čelem. „Nesu plnou zodpovědnost za to, co se stalo, je mi to velmi líto a moc mě to mrzí. Všechny náklady spojené s léčbou Marleyho beru na sebe a vše uhradím, což jsem vypověděl také při výslechu na policii,“ přiznal Deníku Jakub L.

Hororová zpráva veterináře: Týrané štěňátko Marley mělo otok hlavy a nebylo schopné chůze!

Lidé jsou k jeho sdělení ovšem velice skeptičtí. "Jsem si jist, že tyranovi štěněte z Prachatic právník jako první věc poradil, aby uhradil náklady za léčbu a projevil lítost. Tedy samozřejmě polehčující okolnosti u soudu. A když to nezabere, tak se to dá vždycky zahrát na nějakou tu psychiatrickou diagnózu nemoci, která se projevuje třeba návaly vzteku," napsal veterinář Jiří Žák na stránce své iniciativy Společník pro život.

Na internetu se také velice rychle po zveřejnění videa objevila petice za tvrdší tresty pro tyrany zvířat. V pondělí dopoledne už čítala 135 tisíc podpisů. Mladému muži v současnosti hrozí až tři roky ve vězení.