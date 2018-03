Sexuální hrátky se poněkud zvrtly: Opilý manžel ženu uspokojoval bombou – ta vybuchla

Peruánští manželé si chtěli okořenit svůj sexuální život poněkud zvláštní pomůckou. Opilý muž z Peru po vydařeném večírku přišel domů a prahl po sexu. Jeho žena nenamítla a to byla chyba...

K dovádění využili opravdu nečekanou erotickou hračku v podobě výbušniny z minometu. Neštěstí na sebe nenechalo dlouho čekat. Mina v těle manželky vybuchla. Muž se hájí tím, že nevěděl o funkčnosti munice.

Silikonová sexbomba Mesarošová ukázala nové bydlení: To je staveniště!

Mrtvé manželky si všiml až ráno

Ruben Valera Cornejo si celou událost uvědomil až ráno. V opilosti totiž usnul. Když si začal vybavovat události předchozího večera, okamžitě zavolal policii. Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem.

Smrt Barborky (†2) ve vlaku: Dveře jsem zavřel, tvrdí poslední cestující

Muž nyní čelí obvinění z vraždy. Ani výmluvy na alkohol nepomohly. Muž poukazoval na fakt, že sexuálních pomůcek mají doma plnou skříň. Jeho manželka údajně experimenty milovala. „Za to, co udělal mé dceři, půjde sedět. Budeme bojovat do konce života,“ řekl otec nebohé ženy.