Pro tyrana štěněte 3 roky natvrdo! Jakub (24) z Prachatic musí zaplatit: Lidé podepisují petici

Otřesné video týrání se objevilo na sociálních sítích. Hlavním aktérem je 24letý Jakub z Prachatic, který podle záznamu neměl se čtyřměsíčním štěnětem vůbec slitování. Mladý muž do zvířete, které má zasádrovanou nohu, brutálně kope a později ho i škrtí. Důvodem mělo být, že se štěně vykálelo na podlahu. Jakub (24) z Prachatic zkopal a škrtil štěně: Pes je v kritickém stavu, mladíka za to někdo zbil

Po zveřejnění videa pejsek skončil na veterině. Je ale v kritickém stavu a bojuje o život. Vimperská veterinární ordinace ve čtvrtek uvedla, že štěně muselo být převezeno na referenční kliniku, kde bude provedena speciální diagnostika. Chystá se také transparentní účet, na který lidé budou moci posílat peníze potřebné na léčbu. Majitel totiž pejska patrně týral dlouhodobě.

Video Muž zbil psa - JTV 1080p 720p 360p REKLAMA

Právě tak mělo štěně přijít ke zlomenině nohy, kterou má na videu v sádře a mluví o tom i sousedé mladého muže, kteří slýchali z bytu kňučení. "Častěji to bylo slyšet a kolikrát jsem si říkala chudáček malej, ale nevíte, odkud to jde. Já jsem to včera obrečela," popsala FTV Prima jedna ze sousedek s tím, že majitel štěně údajně nevenčil a to muselo vykonávat potřebu na balkoně, který je tak úplný pokrytý výkaly.

Případem se zabývá už i policie. "Prachatičtí kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu týrání zvířat. Na případu intenzivně pracují a zjišťují jeho okolnosti, v případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta. V případě trvalých následků nebo smrti zvířete až tři roky," řekla televizi policejní mluvčí Martina Joklová. Zookoutek hrůzy. Vyhublá zvířata na Třebíčsku živoří, majitel svůj plán hájí

Šokující případ nezůstal bez odezvy veřejnosti. Lidé na internetu založili petici, ve které pro tyrana žádají nejpřísnější možný trest. "Chceme, aby lidé, kteří týrají zvířata, byli nadále odsuzováni přísně, neboť týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné a pokud pachatelé odcházejí od soudů s nepodmíněnými tresty nebo nejsou stíháni vůbec, je to pro slušné lidi pobuřující a pro Českou republiku ostudné," stojí u petice, kterou už podepsalo přes 15 tisíc lidí a další stále přibývají.

Podle obyvatel domu se útočník po zveřejnění videa skrývá a zrušil i své telefonní číslo. Měl by být údajně hospitalizovaný v prachatické nemocnici. Jakuba totiž podle serveru TN.cz někdo napadl, patrně mohlo jít o odvetu za jeho chování na videu.