Dívenku zmrzačila dětská autosedačka: Páteř jí oddělila od lebky, přežila jen zázrakem

Malá Aniyah Bennettova (4) zažila hororovou autonehodu. V květnu 2016 došlo ve státě Oregon k nehodě, při které vozidlo narazilo do sloupu. Matka Kimberly Bennett (28) vyvázla jen s drobnými škrábanci. Holčička tolik štěstí neměla.

Dětská autosedačka nedokázala dívku ochránit. Její hlava se při nárazu doslova utrhla od páteře. Úraz, který je znám pod pojmem vnitřní dekapitace, je ze 70 % smrtelný. Dívenka však zabojovala. Jediným štěstím v neštěstí byla neporušená mícha. Díky včasné lékařské péči přežila.

O její život bojovalo třicet chirurgů

Dívenka byla okamžitě letecky transportována do místní nemocnice. Třicet chirurgů se zde snažilo páteř a lebku spojit zpátky. Po několikahodinové operaci se jim to úspěšně podařilo.

Pět měsíců musela holčička nosit speciální postroj, který zabraňoval pohybu hlavičky. Srůst kostí totiž musel probíhat co nejpečlivěji. „Moje holčička se nesměla ani hnout. Muselo to pro ni být hrozné, je to čtyřleté dítě,“ řekla pro deník Mirror její babička Tana Benderová, která s dívkou tráví většinu svého času.

Nebezpečná autosedačka

Rodina malé dívky se shoduje, že za vše může autosedačka. Údajně nezabránila pohybu hlavičky. Rodina poukazuje na návod přiložený k autosedačce. Pokyny totiž uvádějí, že děti, které váží mezi 23kg a 40kg, musí sedět vepředu. Domnívají se, že pokud by dívka seděla vzadu, nic z toho by se nestalo.

„Bylo to hrozné. Vše jsem viděl a bylo mi z toho do breku. Díval jsem se, jak ji nakládají do vrtulníku. Všichni jsme se modlili,“ řekl správce bytových jednotek blízko místa nehody Tanya.

„Aniyah má nyní špatně pohyblivou pravou ruku. Normální čtyřleté holčičky skáčou na trampolínách, kloužou se na klouzačce nebo jsou roztleskávačky, ona má tyto aktivity striktně zakázané,“ řekla zdrcená babička. Holčičku nyní čeká zdlouhavá terapie.