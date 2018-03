V lese na Jičínsku ležela mrtvola, případem se zabývá policie

"Oznámil nám to na tísňovou linku 158 krátce po půl desáté dopoledne. S největší pravděpodobností nejde o žádný archeologický nález," řekl ČTK Brendl. Kosterní pozůstatky podle něj ležely na povrchu a byly roztahané zvěří. "Přivolaný soudní lékař na místě nedokázal s určitostí sdělit přesnou příčinu smrti, proto byla nařízena soudní pitva. V souvislosti s nálezem pátráme po totožnosti a prověřujeme databázi pohřešovaných osob," uvedl mluvčí. Výsledky soudní pitvy by podle něj měly být známy do několika dní. Nález mrtvého muže na Evropské: Sousedé našli ležící tělo na přístavku paneláku

Kriminalisté mají ještě v živé paměti případ padesátiletého muže, jehož tělo bylo nalezeno loni 14. srpna ve značném stadiu rozkladu na poli u Lázní Bělohrad na Jičínsku. Policie obvinila z loupežné vraždy manželský pár ze Semilska. Muže z Prahy manželé podle kriminalistů zastřelili poté, co ho vylákali na opuštěné místo, a pak mu ukradli několik desítek tisíc korun. Později kriminalisté obvinění manželského páru ještě rozšířili o dvojnásobný pokus o vraždu třicetiletého muže, kterého jejich komplic předtím pojistil pro případ úmrtí. Třicetiletý muž, kterého manželé chtěli podle policie zabít, při obou pokusech o vraždu neutrpěl závažná zranění.