Záhadná smrt exmanžela nejslavnější ruské špionky Anny Chapman: Zemřel v pouhých 36 letech!

Velmi divné je také to, že na tom, že zemřel takto mladý, neshledává nic podezřelého ani jeho vlastní rodina. „Stalo se to před dvěma roky a to je vše, co k tomu řeknu,“ odpověděl na dotaz MailOnline Alexův otec Kevin.

Anna se s Alexem seznámila v roce 2001 v Londýně, kde byla rusovlasá Ruska na studiích. Svatba proběhla o rok později v Moskvě. Poté, co se jejich vztah rozpadl, se Anna přestěhovala do New Yorku, kde podle FBI pracovala jako špionka, dokud nebyla odhalena a zatčena. Ruský exagent bojuje po otravě o život: Sexy špionka, za kterou byl vyměněn, si užívá na pláži

Alex v minulosti po rozvodu promluvil, že svou ženu podezíral z nekalostí. „Ke konci našeho manželství začala být velmi tajnůstkářská. Scházela se s »ruskými přáteli«. Hádám, že to bylo proto, že byla v kontaktu s ruskou vládou,“ řekl Daily Mirroru.

Chapman byla v roce 2010 vyměněna Západem za dvojího agenta Sergeje Skripala (66). Ten byl v anglickém exilu otráven na konci letošního března a od té doby bojuje o život. Zrzavá špionka je nyní populární TV moderátorkou. Skripala veřejně označila za zrádce. Sexy ruská špionka Anna Chapman: Z donašečky modelkou