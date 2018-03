Drama v Teplicích: Policisté zachránili topícího se muže z ledového rybníka, sami se vykoupali

Událost se stala už minulý víkend, policie o ní informovala až nyní. Informaci o topícím se muži dostali policisté v 1:30 na tísňovou linku. Na místo vyjely dvě hlídky. "Po příjezdu policisté ve vodě uviděli muže, který volal o pomoc a z posledních sil se snažil udržet na hladině. K návratu na břeh mu bránil slabý led, který také znemožňoval policistům dostat se k muži," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Policisté se nejprve snažili muže vytáhnout po tažných lanech, začal ale ztrácet vědomí a klesat pod hladinu. "Jeden z policistů se začal po ledu plazit k otvoru, kde se muž topil, zachytil ho a snažil se dostat jeho hlavu nad vodu, přitom se pod ním také prolomil led a skončil v ledové vodě," popsal Vítek.

Ostatní policisté zatím svázali k sobě další tažná lana, vlezli do vody, aby se dostali ke kolegovi blíž a lano mu hodili. "Společně pak vytáhli tonoucího muže i policistu na břeh. Devětadvacetiletému muži, který byl podchlazený a upadal do šoku, poskytli první pomoc a zabalili ho do izotermické fólie, následně ho předali do péče lékařů," dodal Vítek.