Dominika (3) bojuje s prasečí chřipkou. Děvčátko upadlo do kómatu

Podle zjištění deníku Plus Jeden Deň leží statečná bojovnice stále v nemocnici. Zdraví malé holčičky se však podle jejího dědy konečně zlepšilo. „Ano, byla na tom zle, dokonce byla v něčem, jako je kóma. Naštěstí už je na tom o hodně lépe, protože ji z něj už probrali a všechno okolo vnímá,“ prohlásil dědeček.

Vůbec přitom neskrýval, že se mu ze zlepšujícího se zdraví milované vnučky ulevilo. „Už dokonce sedí a i sama papá, když jí dává máma jídlo lžičkou. Je to sice o hodně lepší, než to bylo, ale stále to není takové, jako bychom všichni chtěli a jak očekáváme,“ dodal děda Dominiky s tím, že v nemocnici nad děvčátkem stále bdí jeho starostlivá máma. Dominika (3) bojuje o život. Může za to zákeřný virus

Národní stav dětských chorob včera potvrdil, že děťátko je stále v péči jeho lékařů. Víc informací však poskytnout nechtěli, protože si rodiče nepřejí, aby o případu informovali. Dokdy malá bojovnice v nemocnici zůstane, nepověděl, ani její děda to zatím neví. „Zatím je ze školky odhlášená. Dokdy to takto bude, nevíme, protože nevíme ani to, v jakém je stavu. Rodiče o tom nechtějí mluvit a my se neptáme,“ vysvětlila ředitelka MŠ Zuzana Šmachová.

Dominiku koncem února záchranáři odvezli s vysokými horečkami do nemocnice v Piešťanech, kde lékaři vyjádřili podezření na prasečí chřipku A/H1. Odtud ji museli transportovat do Národního ústavu dětských chorob v Bratislavě, kde nebezpečný virus potvrdili. Žádné další dítě, které navštěvuje stejnou školku, prasečí chřipkou neonemocnělo. Odborníci proto nevědí, kde s ní přišlo dítě do kontaktu.