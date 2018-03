Ukradli mi auto, křičel muž na benzince v Chomutově. Měl ho »zaparkované« ve svodidlech

Řidič auto na benzince v Chomutově nezabrzdil a to se rozjelo do svodidel.

Hned dva šoky zažil řidič na benzínce v Chomutově. Nejprve se lekl, že mu jeho červený ford někdo ukradl, pak v něm hrklo podruhé, když zjistil, že vozidlo správně nezabrzdil a to se z kopce rozjelo.

"Platím na benzínce a dovnitř přiběhne pán a křičí: Právě mi ukradli od stojanu zamřené auto! Říkám mu, volejte policii, a ptám se, jaké auto to bylo? A on ford. Vyjdu ven se podívat a říkám mu: Bylo červené? On, že ano. Já: Radši ty policajty nevolejte támhle ho máte opřené o svodidla," popsal na facebooku zážitek z benzínky pan Stanislav.

Ukázalo se tak, že řidič auto sice dobře zamkl, už ho ale správně nezabrzdil. To se z mírného kopečka rozjelo na čtyřproudou silnici a skončilo ve svodidlech. "Dopadlo to bez nehody, takže se člověk i nakonec zasmál," dodal svědek.

Ten ještě stihl nešťastníka vyfotit, jak ke svému červenému miláčkovi běží, aby ho vyprostil ze svodidel.