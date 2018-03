Policie odhalila podvody na daních za 75 milionů: U podnikatelů zabavili luxusní auta i miliony korun

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 22 lidí z krácení daní, při kterém vznikla škoda zhruba 75 milionů korun. Čtyři obvinění skončili ve vazbě, zbývající jsou vyšetřováni na svobodě. Celé skupině hrozí tresty od pěti do deseti let vězení.

Obvinění podle detektivů založili a ovládali řetězec nejméně devíti firem, které nevykonávaly žádnou činnost. Vydávaly přitom faktury na úklidové služby či práce v lesnictví. Dalším článkem pak podle policistů byly standardně fungující obchodní korporace, které na základě daňových dokladů od firem, které nic nedělaly, nezákonně uplatňovaly odpočet DPH. "Fakturace též měly zahrnout do daňově uznatelných nákladů v rámci daně z příjmů právnických osob," doplnil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

"Jako výnos z trestné činnosti byla zajištěna osobní motorová vozidla, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě nejméně 12 milionů korun. Čtyři organizátory vzal soudce do vazby. Trestní stíhání dalších 18 obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let," doplnil Ibehej.

Na případu s krycím názvem Bentley pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců, a to za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Finanční správy. Speciální tým Daňové Kobry tvoří policisté, celníci a specialisté finanční správy. Funguje od poloviny roku 2014 a zaměřuje se na boj proti velkým daňovým únikům. Tým v loňském roce zabránil úniku více než 1,4 miliardy korun ze státního rozpočtu. V roce 2016 bylo uchráněno přes 3,3 miliardy korun.

Finanční správa například podle Ibeheje v aktuálním případu vydala zajišťovací příkazy, jejichž prostřednictvím se u obviněných zajistilo 13 milionů korun, které představují peníze na bankovních účtech nebo zástavní právo k nemovitostem. Během zásahu proti skupině policisté udělali 25 domovních prohlídek, při nichž byla zajištěna auta, peníze na účtech i v hotovosti, a to v celkovém součtu přes 12 milionů korun. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.