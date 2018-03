Krásná modelka oslepla a má poškozený mozek kvůli rozzuřenému příteli: Její přátelé zmizeli

Ruské krásce Marii Lebeděvě (23) se změnil celý život v srpnu 2016, když nasedla do auta ke svému rozzuřenému příteli. Nadějná studentka práv, která se pyšnila i titulem "nejkrásnější dívky ve třídě", tehdy přišla na setkání s Andrejem, se kterým tou dobou chodila čtyři roky, asi o půl hodiny později. "Přišla jsem pozdě a on byl naštvaný. Když jsem si nasedla do auta, řval na mě," popisuje osudný den.

Hádka pokračovala i během jízdy. Andrej se řítil ulicemi Novosibirsku vysokou rychlostí a projel semafory na červenou. Na křižovatce se pak jejich BMW 530 v rychlosti 80 km/h srazilo s jiným vozem. Andreje a jeho kamaráda zachránily airbagy, Maria si ale z nehody odnesla vážná zranění. Dívka utrpěla poškození mozku, pánevní zranění, přišla o zrak a poranila si i páteř. Po nehodě deset dní bojovala v kómatu o život. A i když se probrala, neměla vyhráno. Neustále ji trápí velké bolesti, nepamatuje si poslední dva roky před nehodou a hodně lidí ji opustilo.

Vykašlal se na i její přítel, který nehodu způsobil. "Nebyl tu pro mě, když jsem ho nejvíc potřebovala. Řekl mi: 'Myslíš si, že já jediný nesu vinu za tu nehodu? Můžeme za to oba.' Byla jsem tak naštvaná, když jsem to slyšela. Bylo to, jako by se vůbec necítil odpovědný, jako by toho nelitoval a neměl vůbec výčitky," vzpomíná Maria.

Maria se po nehodě změnila k nepoznání a opustilo ji i mnoho přátel. "Milovala jsem cestování, nikdy jsem nebyla doma. Ráda jsem tancovala a běhala. Neskutečně mě zranilo, když jsem se najednou stala pro všechny neviditelná. Teď si uvědomuji, že jsem neměla moc přátel, jen známosti," vysvětluje.

Dívka se teď snaží získat peníze na další léčbu a najít doktora, který by jí pomohl. Všechny dosavadní pokusy o zmírnění bolesti a návrat zraku totiž selhaly. "Nejvíce mi chybí nezávislost. Cítím se úplně slepá, když jdu s hůlkou. Slyším, jak mě lidi litují, zvláště postarší paní. Přijdu si rozbitá. Slyším teď lépe než před tou nehodou a někdy mi ty řeči jdou opravdu na nervy," říká.

Právnický sen se jí sice rozplynul, Maria se ale nevzdává a vytyčila si nový. "Chci se stát letuškou," dodává rozhodně.