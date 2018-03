Tragický požár na Znojemsku, který zabil tři děti: Matka posílá kritikům drsný vzkaz!

Matka dětí (†1, †4 a †9), které zahynuly při požáru v obci na Znojemsku, prožívá nejhorší období svého života. Jako by tragédie, která její rodinu postihla, nestačila – musí čelit mnoha útokům na sociálních sítích. Přes rodinného přítele v úterý poslala všem drsný vzkaz!

Pondělní požár v malé obci na Znojemsku zcela zničil život jedné rodiny. Hořet začalo patrně přímo v pokoji, kde spaly tři malé děti, spekuluje se, že na vině je přímotop. Když na místo kolem 4. ráno přijeli hasiči, před domem, ze kterého vycházel černý dým, stáli tři dospělí – děti i nemohoucí prababička zůstaly uvnitř…

Hasičům se podařilo vytáhnout seniorku, která nakonec přežila, i tři děti. Ty ovšem takové štěstí neměly – resuscitace byly marné…

Od prvních chvil čelí matka dětí výrazné kritice, že dětem z domu nepomohla, ačkoliv se sama zachránila. Mnozí komentující na sociálních sítích na ni nevybíravě útočí. Její příbuzní a známí se ji snaží bránit, ale marně. Žena se nakonec právě přes rodinného přítele rozhodla vyjádřit sama.

Hysterie před domem, kde zemřely tři děti (†1, †4 a †9): Matka se zhroutila v slzách

„Dluhy nemáme žádné, dávali jsme dům do kupy pomalu, příští týden měl přijet elektrikář dělat elektriku, není vám to blbé? Já se snažila děti vytáhnout, ale nešlo to. Plameny byly všude, kouř dusivý, ani hasiči v maskách tam nemohli jít!“ vysvětluje žena.

„První příspěvek, co vůbec píšu. Jsem v háji úplně, včera jsem tomu pořád nemohla uvěřit, že jsem o ně přišla! Bohužel to zlý sen nebyl! Dnes jsem se zhroutila. Byla jsem u psychologa, mám v sobě antidepresiva a uklidňovací léky. Proto jsem vůbec schopná něco napsat. Nevíte vůbec nic. Nehodnoťte, co neznáte. Jsem zvědavá, až jednou se stane vám nějaká tragédie!“ rozčiluje se na Facebooku.

„Teď je vše pryč! Teď teprve nic nemám! Přišla jsem o všechno! Přišla jsem o své děti, co pro mě byly vším. Jděte k čertu! Matka dětí,“ napsala žena z profilu pana Petra.