Psychiatr (72) se snažil „vyléčit“ pacienty z homosexuality: Nutil je k sexu a felaci

Americký psycholog Dr. Melvyn Iscove byl odsouzen za sexuální zneužívání mladých mužů. Lékař věřil, že je homosexualita nemocí a lze ji vyléčit. Nutil své pacienty k orálnímu sexu. Tvrdil, že je to součást léčby.

Melvyn Iscove (72) z Ontaria měl dva své pacienty nutit k felaci a společné masturbaci. Jednoho z nich dokonce přinutil k análnímu sexu ve své pracovně. Se zjištěním přišli nedávno lékaři z College of Physicians and Surgeons.

Zneužívání trvalo desítky let

První muž začal lékaře navštěvovat na přelomu 80. a 90. let. Přiznal se, že má homosexuální sklony. Poté lékaře navštěvoval pravidelně. Byl nucen k praktikám, které mu nepřišly zcela v pořádku, ovšem považoval je za součást léčby. Druhý pacient psychologa navštívil rovněž v 80. letech v době, kdy mu bylo teprve 18 let. I on byl nucen k homosexuálnímu styku.

Lékař tvrdil, že tyto metody povedou k vyléčení homosexuality. Muži po přeléčení měli vést heterosexuální život, který je podle lékaře jediný normální. Zvěsti o jeho praktikách se dostaly až k lékařskému výboru, který mu minulý týden pozastavil licenci.

Homosexualita není nemoc

Světová zdravotnická organizace odstranila homosexualitu ze seznamu duševních chorob již v roce 1992. Pacienti vykutáleného psychologa u soudu vypověděli: „Domnívali jsme se, že se jedná o součást terapie, alespoň takto nám to vysvětloval.“

Dr. Melvyn Iscove se u soudu obhajoval tím, že studoval na lékaře v 50. letech. Tehdy se vycházelo z jediné studie psychiatra Edmunda Berglera, který měl pro léčení homosexuality také své kontroverzní metody. Výše trestu není známá.