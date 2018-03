Umlátil čtyřměsíční štěně, prý na něj zaútočilo: Teď mu hrozí tři roky ve vězení!

Tělo štěněte objevil náhodný kolemjdoucí v příkopu u obce Chvoječná na Chebsku. Pes měl ještě kšíry i vodítko. Pracovník odchytové služby pak věc nahlásil na policii, na první pohled bylo jasné, že psovi někdo záměrně ublížil.

Policie nyní z týrání zvířete obvinila dvaačtyřicetiletého muže, který měl psa vlastnit. "Pejsek po něm měl den před Vánocemi „vystartovat“. Muž na to měl reagovat tak, že měl psa zakleknout a následně ho vší silou začít bít pěstmi do různých částí těla a to až do doby, kdy zůstal pes nehybně ležet. Pes v důsledku svých poranění uhynul a muž ho měl následně odložit do příkopu u jedné z obcí na Chebsku," uvedl policejní mluvčí Michal Žáček.

Podle informací serveru iDnes.cz měl ovšem utrpení zvířete popsat v SMS zprávách své bývalé přítelkyni, jejíž štěně ve skutečnosti bylo. Tvrdil jí navíc, že psa odvezl do útulku v Chebu. V žádném ale pes nebyl. Žena pak mrtvé štěně poznala na fotografii.

Sama svého expartnera kontaktovala a on se jí nakonec přiznal. "Protože muž měl týrat zvíře zvlášť surovým a trýznivým způsobem a takovým činem měl způsobit týranému zvířeti smrt, hrozí mu v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři léta," dodal Žáček.