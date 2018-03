"Kdybyste viděli té krve, co bylo všude. Do smrti ten strašlivý pohled nezapomenu. Martinka měla prostřelenou hlavu, zlomený nos. Janka zastřelili do hrudi," řekla Mladé frontě Dnes maminka zavražděné dívky Zlatica Kušnírová.

Má také teorii, jak k vraždě její dcery došlo. "Vrah musel jít najisto a musel je překvapit Museli to být dva velmi silní chlapi, kteří ji buď drželi, aby se nemohla hýbat, nebo jeden velmi dobrý střelec. Neumím si představit, že ona by se nebránila, když by proti ní šel vrah s pistolí. To by nebyla moje dcera," vysvětlila.

Martinka prý věděla příliš mnoho, a tak musela zemřít spolu s Jánem. "Nevěřím policii ani politikům. Byla to politická vražda a Martinku nezabili náhodou, ale proto, že by zůstal svědek. Ona všechny Jankovy články četla, radila mu s korekturami a věděla i o zákulisí. Věděla víc, než bylo v článcích. Kdyby chtěli zabít jen Janka, měli na to dost času," uvedla s tím, že si chce projít policejní spis.

Kamery

Jankův otec také nastínil, kudy mohl vrah do domu přijít, aniž by ho zachytila některá ze 30 kamer, které ve městě jsou. "Zezadu přes zahradu od lesa se jednoduše dalo přijít na dvůr. Dveře do domu také nezamykali, oni měli jednoduché zámky, obyčejné fabky. Žádné bezpečnostní zámky," řekl.

Vše nasvědčuje tomu, že do domu přišel profesionální zabiják. Nenašly se žádné stopy po násilném vniknutí, ani se nic neztratilo. Na místě zůstaly mobilní telefony, elektronika i Martininy šperky, včetně zásnubního prstýnku.

