Poprava novináře: Kuciak dal vrahovi svou adresu sám, obávají se jeho kolegové

Žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. To je podle kolegů novináře Jána Kuciaka (†27) klíč k celému případu. Kvůli ní se o něm zřejmě jeho vrazi dozvěděli a také ho snadno našli.

„Vím, jak opatrně pracoval. Všechny jeho koncepty, poznámky a důkazy byly zašifrované. Proto si myslím, že ta informace musela uniknout od policie, státního zastupitelství nebo úředníků, kterým posílal žádosti o informace. Uváděl tam osobní údaje, jako třeba adresu bydliště,“ řekl serveru OCCRP.org, který se zabývá odhalováním korupce a organizovaného zločinu, Kuciakův editor Marek Vogovič.

Mladý novinář také bohužel v žádostech odhaloval řadu detailů, které už měl o tématu nashromážděné. Věřil totiž, že tak zvýší šanci na to, že získá informace, které potřebuje.

Jeho kolegové se shodují, že tak velmi usnadnil cestu svým vrahům. „Instituce, kterým psal, mohly z jeho žádostí o informace zjistit, o co se zajímá a navíc, co všechno ví. Mohly to dedukovat a sdělit danému subjektu,“ uvedl Vagovič.

Žádostí odeslal Kuciak v poslední době desítky, ať už katastrům nemovitostí, různým zemědělským agenturám, státním zástupcům a soudům. Byl bohužel známý tím, že v nich uváděl své jméno a bydliště a posílal je jako řadový občan, než aby se schoval za vydavatelství, pro které pracoval.

Úřady jakékoli šíření informací zatvrzele odmítají, novináři si ale myslí své. „Říká se, že na východním Slovensku je všechno neuvěřitelně propojené,“ namítají.

Těla Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové byla nalezena v neděli 25. února v jejich domě ve Velké Mači. Každý z nich měl v těle jednu kulku, Ján v hrudi, jeho snoubenka v hlavě. Podle policie vražda s největší pravděpodobností souvisela s Kuciakovou prací. Novinář v poslední době pracoval zejména na článku o působení italské mafie na Slovensku a jejích vazbách na vládu Roberta Fica.

