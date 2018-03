Tělo Gabriela (†8) našli v kufru macechy: Byl uškrcen v den, kdy zmizel, ukázala pitva

Policisté v souvislosti s jeho smrtí zadrželi přítelkyni chlapcova otce, která spoluorganizovala veřejné pátrání. Krkavčí macecha má škraloup již z minulosti. Do této chvíle tomu však nikdo nepřisuzoval váhu. Před dvaceti lety záhadně vypadla z okna její čtyřletá dcerka. Vyšetřování do sebe začíná zapadat.

Pitva mnohé šokovala

Tělo hocha v neděli policie objevila v kufru auta, které žena (43) řídila. Policisté ji podezírají z toho, že tělo nejprve uschovala na rodinném pozemku v obci Rodalquilar, jihošpanělské provincie Almeria a pak se jej snažila přemístit jinam. Na záznamu policejní kamery žena svou vinu popřela. Podle výsledků pitvy byl chlapec uškrcen v den, kdy zmizel.

Policisté macechu sledovali již delší dobu. Stala se hlavní podezřelou. Během pátrání v místních roklinách to byla právě ona, která nacházela chlapcovy věci, které zřejmě měly zamést stopy vedoucí k ní. Podle všech informací byla také poslední osobou, která chlapce viděla.

Podle deníku Elpais žila žena se svým bývalým přítelem nedaleko oblasti, kde se chlapec ztratil. Oblast tedy znala velmi dobře. Podle svědků neměla vůbec dobrý vztah jak s malým Gabrielem, tak s jeho babičkou.

Matka v slzách

Patricia Ramirez, matka chlapce, je zdrcena. Během pátrání se účastnila veřejných pátrání. Často u sebe nosila chlapcovu oblíbenou hračku, plyšovou rybičku. Doufala, že v momentě, kdy chlapce najdou, mu ji předá.

V pondělím rozhovoru pro TV Onda Cero zdůraznila, že si nepřeje, aby se o Aně Julii, pravděpodobné vražedkyni, mluvilo. "Nezaslouží si pozornost, nechci, aby to skončilo hněvem, který tato žena zasela, nezaslouží si nic!" řekla.

Matka chlapce založila na sociálních sítích stránky, které měly pomoci v pátrání. Poté, co se dozvěděla informaci o jeho smrti, všechno smazala. „Prosím, smažte všechno, co mělo s tímto pátráním co do činění. Nechci, abych neustále kolem sebe viděla jeho fotky,“ dokončila zdrcená matka.