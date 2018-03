Neobvyklé přepadení banky v Argentině: Za přepážku skočil vozíčkář

Dva muži ochotně pomáhají nemohoucímu na invalidním vozíčku. Otevírají mu dveře, pomáhají mu do schodů a aktivně ho dovážejí blízko přepážky. V ten moment invalida vyskočí z křesla. Přepadení začalo!

Dvacet let v chládku

Do banky Rosario ve městě Santa Fe okamžitě vrazil i čtvrtý muž se zbraní. Každý ze zlodějů si hlídal své přidělené místo. Popadli bankovní úřednici a donutili jí otevřít sejf. Z banky si odnesli v přepočtu něco málo přes 300 tisíc. Brzy jsou však dopadeni.

Čtveřice totiž naskákala do auta Ford Focus a vydala se na útěk. Po dvaceti minutách je muži zákona dohonili. Skupinka byla obviněná z ozbrojeného přepadení. Státní zástupce bojuje za nejtvrdší trest. Pachatele chce poslat do chládku na dvacet let. Soud začal v pondělí. Rozsudek by mohl padnout již v pátek.