Dědička (†28) zemřela před svatbou: Cestou z rozlučky se s ní zřítilo letadlo

Měla to být pohádková rozlučka se svobodou, dcera bohatého tureckého magnáta se z ní ale už domů nevrátila. Osmadvacetiletá Mina Başaran zahynula i s nejlepšími kamarádkami při leteckém neštěstí v Íránu. Jejich soukromé letadlo se za hustého deště zřítilo do hor.

Mina Başaran (†28) si naplánovala opravdu velkolepou rozlučku se svobodou. Do Dubaje vzala sedm nejlepších kamarádek, většinou ze světa módy, aby si užily přepychu, o němž my můžeme jen snít: luxusní hotel One&Only Royal Mirage, zpěvačka Rita Ora v exkluzivním klubu, přímý let osobním tryskáčem… Jenže právě v něm se z výletu záhy stala noční můra. Na letu z Emirátů havarovalo v íránských horách turecké letadlo: zemřelo všech 11 lidí

Kamarádky se měly vrátit v neděli. Jejich soukromý tryskáč odstartoval z letiště Šardža po poledni, trasa vedla trošku oklikou přes Írán – nad Sýrií a Irákem není kvůli válce bezpečno. Asi po hodině, 370 km jižně od Teheránu, se ovšem něco stalo.

„Letadlo hořelo. Poté, co pilot požádal o povolení ke klesání, zmizelo z radarů,“ cituje agentura Tasim představitele Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Očití svědci vypověděli agentuře Mizan, že z motorů šlehaly plameny, než letadlo narazilo do země. Osm pasažérek, oba piloti i letuška neměli šanci. Když se záchranáři hornatým terénem dostali k vraku, našli akorát spálená těla a hořící trosky. Na místo tragédie už dorazili příbuzní obětí, místo svatby je čekají jen pohřby. Letecká tragédie milionáře s rodinou: Truchlí politici, firmy i nejbližší

Dědička impéria

Mina napřed vystudovala byznys na Koçově univerzitě, jedné z nejlepších v Turecku, pokračovala postgraduálním diplomem v Londýně. Po otci Hüseyinovi měla zdědit jeho rozsáhlý Başaran holding, jehož byznys se rozpíná od jachet přes energetiku a stavebnictví až po letectví či finance. Otec (mimochodem někdejší místopředseda fotbalového klubu Trabzonspor) už jí svěřil pozici v dozorčí radě. Také po ní pojmenoval ambiciózní projekt několika mrakodrapů v Istanbulu: Mina Towers. Mladší bratr Can má těžko radost, že se stal jediným dědicem.

Velkolepá veselka byla naplánovaná na 14. dubna v někdejším sultánském paláci Çırağan, kde je dnes hotel Kempinski, jeden z nejdražších na světě. Mina si měla vzít podnikatele Murata Gezera.