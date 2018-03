Děsivé požáry, při kterých zemřely děti: Hra se zápalkami nebo infrazářič

Tři sourozenci si hráli se zápalkami v zemědělském objektu ve Slezských Pavlovicích na Bruntálsku. Dvě děti ve věku deset a 11 let byly na místě mrtvé, čtyřleté dítě zemřelo v ostravské nemocnici. Škoda na majetku byla odhadnuta na dva miliony korun. Lidé dodnes vzpomínají. „Pamatuji si to, jako by to bylo dnes. Tu vzpomínku mi už nikdo z hlavy nevymaže,“ zavzpomínal pro Blesk.cz místní obyvatel Petr Živčák.

Smutný obrázek z obce Boseň | Petr Novotný