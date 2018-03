Dva chlapci ztratili mámu-vozíčkářku: Rodina poslala vzkaz řidiči kamionu!

Život se s Hedvikou H. nemazlil. Po pádu z výšky skončila na invalidním vozíku, maminka dvou dětí se však s krutým osudem vypořádala a snažila se žít tak jako před nehodou. Potápěla se a dokonce na vozíku zdolala Mont Blanc.

Ve středu jela vyzvednout své dva malé chlapce (4 a 6) ze školky, když u obce Oleška došlo k obrovské tragédii. Hedvika zatím z neznámých příčin vjela do protisměru, kde se střetla s nákladním vozem. „Utrpěla zranění, kterým podlehla,“ uvedla policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Smrt Hedviky zasáhla jak její rodinu, tak všechny, kteří ji znali. Starosta Olešky Jaroslav Vedral Blesku řekl, že obec plánuje založit pro rodinu zemřelé sbírku. „Je to strašné. My to ale dáme! Musíme. Je to tragédie. Hedvika jela do sousední obce pro kluky do školky. Nabízel jsem jí, že tam dojedu já, ale ona řekla, že se aspoň dostane na vzduch. A za chvíli jsem slyšel houkat houkačky a říkal si, co se zase stalo,“ řekl děda malých chlapců Jiří.

Rodině Hedviky není lhostejný ani osud řidiče, kterému žena vjela pod kola. „Ten kamion řídí spoustu let a najednou se mu přihodí tohle. Myslíme na vás a přejeme vám, abyste to trauma překonal,“ vzkázala mu maminka Hedviky přes TN.cz. „Myslíme na něj, ať to nese statečně, musí to šíleně prožívat. Hlavně aby si nic nevyčítal! Aby se od toho osvobodil, nebyl v depresích a tak,“ dodala sestra zemřelé vozíčkářky.

