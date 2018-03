Hon na vraha novináře Kuciaka a jeho přítelkyně: Nové informace o vyšetřování!

Od brutální popravy uplynuly už dva týdny a policie se zatím příliš nepohnula z místa. „S akutálním stavem nejsem spokojený,“ řekl serveru Čas.sk Čižnár. Detaily z vyšetřování prozradit nemohl, ale potvrdil, že kriminalisté stále pracují s několika verzemi. Odmítl ale, že by motiv popravy mohl jakkoli souviset s Kuciakovou partnerkou.

„Pokud nebudeme jednat rychle, postavíme si pomník, což já odmítám,“ řekl šéf žalobců. Do případu chce proto co nejdříve zapojit italskou policii. „Italové mají zájem vytvořit společný tým v rámci vyšetřování ekonomické trestné činnosti, která tu byla páchána. Neříkejme, že nebyla, ale pro mě je prvořadé zřízení týmu, který bude vyšetřovat vraždu,“ vysvětlil Čižnár. Jednání jsou ale tomu už velmi blízko a speciální vyšetřovací skupina by měla vzniknout příští týden.

Podle prokurátora mají zahraniční partneři o podnikatelích na východě Slovenska řadu cenných informací. Potvrdil také, že policie konečně začala v kauzách, o nichž Kuciak psal, konat. Podle Nového času jde o 73 případů! Prokurátor také požádal o spolupráci slovenskou tajnou službu, protože podle něj šla v minulosti řada informací pouze přes ni.

Novináře a jeho přítelkyni našli před dvěma týdny zavražděné v jejich domě ve Velké Mače. Každý z nich byl popraven jednou ranou. Novináře zastřelili na schodech do kotelny ranou do hrudi, jeho partnerka zemřela v kuchyni střelou do hlavy.

Kuciak ve svém nedokončeném článku psal o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, které média spojují s mafií, a také o vazbách jednoho z nich na blízké spolupracovníky premiéra Fica. Reportér se v minulosti věnoval i podezřením z daňových podvodů, které se týkaly také lidí médii označovaných za blízké Ficově straně Směr-sociální demokracie.

