Dva kluci přišli při nehodě o mámu-vozíčkářku: Bolestná slova dědečka!

„Je to strašné. My to ale dáme! Musíme,“ řekl v pátek Blesku děda kluků Jiří, který se o ně postará společně s jejich otcem Petrem. „Je to tragédie. Hedvika jela do sousední obce pro kluky do školky. Nabízel jsem jí, že tam dojedu já, ale ona řekla, že se aspoň dostane na vzduch. A za chvíli jsem slyšet houkat houkačky a říkal si, co se zase stalo,“ řekl Jiří.

Ač se jeho syn s Hedvikou rozvedl, zůstali v Krymlově bydlet všichni pohromadě. „Měli společně velmi dobré vztahy. Je to strašné,“ řekl Blesku Jaroslav Vedral, starosta Olešky, pod kterou Krymlov spadá.

Hedvika byla upoutána na vozík už delší dobu. „Do Krymlova se přistěhovala, když už byla na vozíku. Potom porodila obě děti. Byla to hrdinka, kterou měli všichni rádi,“ řekl Vedral.

Neměl odvahu

Sám z Krymlova pochází a rodinu velmi dobře zná. Jiří je jeho kamarád. „Nehoda se stala poblíž úřadu, kam jsem jel autobusem, a museli jsme místo nehody objíždět. Když jsem to zjistil, ani jsem neměl odvahu se tam jít podívat. Už tam byli záchranáři, já bych tam nebyl nic platný,“ řekl starosta.

Pomoc

Rodině, a hlavně dětem, chce starosta nabídnout pomoc. Rád by založil transparentní účet. „Je jasné, že maminku jim už nic nenahradí, ale třeba jim nějaká finanční injekce může pomoci,“ myslí si starosta, který čeká na schválení krajským úřadem, místním zastupitelstvem, ale hlavně rodinou.

„To nemůžu rozhodovat sám. Musím se poradit se synem. Hedvice jsme před dvěma měsíci koupili invalidní vozík, na který se část vybrala pomocí sbírky,“ reagoval na informaci starosty pan Jiří.

Nehoda

Ke smrtelné nehodě došlo ve středu kolem poledne. Hedvika ve svém volkswagenu jela ve směru na Prahu, ale z neznámých příčin přejela do protisměru, kde se střetla s nákladním vozidlem.